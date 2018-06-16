Bild: министр обороны ФРГ дополнительно запросила €25 млрд для Бундесвера

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен запросила дополнительно для Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) около €15 млрд до окончания текущего легислатурного периода (до 2021 года) и еще €10 млрд в последующем 2022 году. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны.

В нем отмечается, что без дополнительных средств под угрозой окажется реализация более 200 новых проектов в сфере обороны. Военная статья расходов в германском бюджете уже сейчас занимает второе место. На текущий год в нем заложено €38,5 млрд для Бундесвера, а на следующий предусмотрено €41,5 млрд.

Фон дер Ляйен давно требует повысить оборонный бюджет в среднесрочной перспективе до 1,5% от ВВП страны, то есть, согласно ее планам, он должен составлять примерно €60 млрд в год.

В пятницу канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия по-прежнему привержена цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП страны, но если реально посмотреть на ситуацию, то она не сможет этого добиться в ближайшие 10 лет.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП.