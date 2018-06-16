Омбудсмен Украины направилась во Владимирский централ для встречи с заключенным Карпюком

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что она направляется в субботу в российский город Владимир, чтобы посетить отбывающего там наказание гражданина Украины Николая Карпюка.

"Сейчас мы движемся в направлении Владимирского централа, где находится Николай Карпюк, чтобы посетить его", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Денисова заявила, что ранее украинское посольство в РФ получило уведомление от российской стороны, что пока не согласованы процедуры посещения Карпюка представителями украинского консульства, однако в нем не упоминается омбудсмен. "Мы прилетели сегодня из Салехарда, и когда были уже в пути, наше посольство получило такое письмо, что они якобы не успевают согласовать процедуры, в соответствии с конвенцией предоставить возможность встретиться с Карпюком представителям консульства", - сказала украинский омбудсмен. При этом она добавила, что "пока там ничего не написано о ней как об Уполномоченном Рады".

По данным Следственного комитета России, Карпюк с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновным и приговорил к тюремному заключению.

Поездка Денисовой

В пятницу, 15 июня, стало известно, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии номер восемь. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее не пустили в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

Денисова также отказалась от запланированной первоначально на 16 июня встречи в Омске с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, заявив, что переговоры по посещению осужденных зашли в тупик. Между тем, позже Москалькова и Денисова достигли договоренности о проведении встречи в Москве 18 июня, с тем, чтобы согласовать вопрос взаимных визитов в места отбывания наказаний граждан на территории Украины и РФ.