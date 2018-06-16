Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омбудсмен Украины направилась во Владимирский централ для встречи с заключенным Карпюком

Международная панорама
16 июня, 14:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Ранее Людмила Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что она направляется в субботу в российский город Владимир, чтобы посетить отбывающего там наказание гражданина Украины Николая Карпюка.

"Сейчас мы движемся в направлении Владимирского централа, где находится Николай Карпюк, чтобы посетить его", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Денисова заявила, что ранее украинское посольство в РФ получило уведомление от российской стороны, что пока не согласованы процедуры посещения Карпюка представителями украинского консульства, однако в нем не упоминается омбудсмен. "Мы прилетели сегодня из Салехарда, и когда были уже в пути, наше посольство получило такое письмо, что они якобы не успевают согласовать процедуры, в соответствии с конвенцией предоставить возможность встретиться с Карпюком представителям консульства", - сказала украинский омбудсмен. При этом она добавила, что "пока там ничего не написано о ней как об Уполномоченном Рады".

По данным Следственного комитета России, Карпюк с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновным и приговорил к тюремному заключению.

Поездка Денисовой

В пятницу, 15 июня, стало известно, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии номер восемь. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее не пустили в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

Денисова также отказалась от запланированной первоначально на 16 июня встречи в Омске с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, заявив, что переговоры по посещению осужденных зашли в тупик. Между тем, позже Москалькова и Денисова достигли договоренности о проведении встречи в Москве 18 июня, с тем, чтобы согласовать вопрос взаимных визитов в места отбывания наказаний граждан на территории Украины и РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Як-52 разбился в Алтайском крае
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
СМИ: Индия повышает пошлины на 30 товаров из США
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости