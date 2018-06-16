ЛНР: инструкторы из США готовят украинских силовиков к провокациям на Светлодарской дуге

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) установила факт прибытия американских инструкторов в зону "операции объединенных сил" (ООС) для подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) для провокации в районе Светлодарской дуги. Об этом в субботу сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"[Командир 72 отдельной механизированной бригады ВСУ] полковник [Руслан] Татусь готовит провокацию в районе Светлодарской дуги. Военнослужащие из состава первого батальона 72-й бригады намерены обстрелом и маневром спровоцировать наших военнослужащих на ответные действия и дискредитировать республику в лице представителей [Специальной мониторинговой] миссии ОБСЕ и международной общественности", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По данным Марочко, разведка ЛНР установила, что в рамках подготовки к провокационным действиям украинские силовики активно проводят мероприятия по рекогносцировке местности. Кроме того, по его словам, отмечается проведение инженерно-саперных работ киевских подразделений в районе населенного пункта Луганское. "В район указанного населенного пункта отмечено прибытие инструкторов вооруженных сил США с целью организации проведения занятий по военной медицине и подготовки снайперских пар", - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он также добавил, что украинские силовики активизировали ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Трехизбенка, Смелое, Хорошее, а также населенного пункта Донецкий. "Мы призываем Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и страны-гаранты принудить Киев соблюдать взятые на себя обязательства по прекращению огня", - подытожил Марочко.