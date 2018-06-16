Йеменские мятежники опровергли сообщения об успехах аравийской коалиции в Ходейде

ТАСС, 16 июня. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене опровергло сообщения СМИ об успехах правительственных отрядов и аравийской коалиции в Ходейде. Об этом сообщил в субботу телеканалу Al Mayadeen официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Вражеские силы не смогли подойти к аэропорту Ходейды, а информация, распространенная саудовскими СМИ, об установке огневого контроля, не соответствует действительности", - сказал он.

Абдель Салям также прокомментировал визит в Сану, удерживаемую хуситами, специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса. "Эмиссар ООН выдвинул план политического урегулирования, начиная с Ходейды", - заявил он, не раскрыв подробностей. По данным телеканала Al Hadath, Гриффитс прибыл в субботу в столицу Йемена для переговоров с руководством мятежников, в том числе по ситуации вокруг Ходейды.

Ранее ряд арабских телеканалов сообщал, что правительственные силы Йемена при поддержке аравийской коалиции окружили мятежников в международном аэропорту Ходейды и приступили к его штурму. Также утверждалось, что в столкновениях убиты свыше 300 бойцов "Ансар Аллах".

Операция "Золотая победа"

Аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена 14 июня. В командовании коалиции заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Ранее Международный комитет Красного Креста объявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз для работников миссии в стране. При этом сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.