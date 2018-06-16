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Депутат Рады требует в суде запретить проведение Марша равенства в Киеве

Международная панорама
16 июня, 17:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Мероприятие запланировано на 17 июня

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КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить проведение марша равенства ЛГБТ-сообщества в столице, запланированного на 17 июня. Об этом в субботу сообщила пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации [КГГА] по несовершению действий, связанных с запретом проведения Марша равенства "КиевПрайд". Истец также просит суд вынести решение о запрете проведения марша", - сказано в сообщении. Суд принял иск и решил рассматривать его по упрощенной процедуре, которая не предусматривает уведомление сторон.

Проведение марша равенства в поддержку ЛГБТ в Киеве запланировано на воскресенье, 17 июня. Охрану правопорядка в этот день будет обеспечивать 5 тыс. сотрудников полиции и Национальной гвардии. Представители нескольких радикальных организаций ранее угрожали сорвать мероприятие, разместившись заблаговременно в парке Шевченко, где запланирован сбор участников шествия.

Между тем, несколько десятков депутатов Европарламента призвали украинские власти не только поддержать марш равенства, но принять в нем участие.

В 2017 году подобное мероприятие состоялось в Киеве 18 июня, в нем приняли участие около 2,5 тыс. человек.

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