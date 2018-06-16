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Трамп: "охота на ведьм" вокруг РФ запомнится как темный и опасный период в истории США

Международная панорама
16 июня, 18:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июня. /ТАСС

Президент США отметил, что доклад генерального инспектора министерства юстиции США по итогам расследования в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон "уничтожил" экс-главу ФБР и "всех его приспешников"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после публикации доклада генерального инспектора министерства юстиции по итогам расследования действий ФБР и минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон обрушился с критикой на бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его подчиненных, а также выразил убежденность в том, что ситуация вокруг его предполагаемых связей с РФ запомнится как "темный и опасный период" в истории Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения глава государства выразил в субботу в своем Twitter.

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"Доклад генинспектора уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, в том числе великих любовников Питера Стржока и Лизу Пейдж, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории", - написал американский лидер.

Трамп в течение своего президентства называет расследования Конгресса и ФБР вокруг приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией "охотой на ведьм". В прошлом месяце американский лидер написал в своем Twitter о том, что разбирательства на этот счет "разрушили и опустошили" жизни множества людей в Вашингтоне, имея в виду в том числе подозреваемых в разбирательстве, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

В докладе генерального инспектора минюста США, распространенном в четверг, отмечается, что расследование не выявило никаких доказательств политической ангажированности разбирательства вокруг экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Тем не менее, в документе указывается, что бывший глава ФБР Джеймс Коми действовал вразрез с установленными процедурами, а ряд его подчиненных, занятых в расследовании вокруг Клинтон, в том числе Стржок и Пейдж, "выражали готовность предпринять официальные шаги", чтобы помешать Трампу занять пост президента США.

Расследование ФБР

ФБР во время предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле 2016 года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату от демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

В мае прошлого года Трамп отправил Джеймса Коми в отставку с поста директора ФБР, заявив, что был не удовлетворен его работой.

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Персоны
Коми, Джеймс Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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