Трамп: "охота на ведьм" вокруг РФ запомнится как темный и опасный период в истории США

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после публикации доклада генерального инспектора министерства юстиции по итогам расследования действий ФБР и минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон обрушился с критикой на бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его подчиненных, а также выразил убежденность в том, что ситуация вокруг его предполагаемых связей с РФ запомнится как "темный и опасный период" в истории Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения глава государства выразил в субботу в своем Twitter.

"Доклад генинспектора уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, в том числе великих любовников Питера Стржока и Лизу Пейдж, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории", - написал американский лидер.

Трамп в течение своего президентства называет расследования Конгресса и ФБР вокруг приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией "охотой на ведьм". В прошлом месяце американский лидер написал в своем Twitter о том, что разбирательства на этот счет "разрушили и опустошили" жизни множества людей в Вашингтоне, имея в виду в том числе подозреваемых в разбирательстве, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

В докладе генерального инспектора минюста США, распространенном в четверг, отмечается, что расследование не выявило никаких доказательств политической ангажированности разбирательства вокруг экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Тем не менее, в документе указывается, что бывший глава ФБР Джеймс Коми действовал вразрез с установленными процедурами, а ряд его подчиненных, занятых в расследовании вокруг Клинтон, в том числе Стржок и Пейдж, "выражали готовность предпринять официальные шаги", чтобы помешать Трампу занять пост президента США.

Расследование ФБР

ФБР во время предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле 2016 года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату от демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

В мае прошлого года Трамп отправил Джеймса Коми в отставку с поста директора ФБР, заявив, что был не удовлетворен его работой.