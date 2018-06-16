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На Украине 500 офицеров запаса призваны на сборы для переподготовки

Международная панорама
16 июня, 19:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

В министерстве обороны страны уточнили, что цель призыва офицеров - приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты отечества

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КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвали 500 офицеров запаса на сборы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"В Вооруженные силы Украины призваны 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет по 37 военно-учетным специальностям, - говорится в сообщении. - Цель призыва офицеров - приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты отечества, увеличение количества военно-обученных лиц в запасе и повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом".

По данным пресс-службы, резервисты не будут направлены в зону конфликта в Донбассе. "К участию в операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Направление в район операции объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы", - подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.

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