На Украине 500 офицеров запаса призваны на сборы для переподготовки

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвали 500 офицеров запаса на сборы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"В Вооруженные силы Украины призваны 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет по 37 военно-учетным специальностям, - говорится в сообщении. - Цель призыва офицеров - приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты отечества, увеличение количества военно-обученных лиц в запасе и повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом".

По данным пресс-службы, резервисты не будут направлены в зону конфликта в Донбассе. "К участию в операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Направление в район операции объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы", - подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.