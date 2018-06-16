WP: посол США Хантсман работает над организацией визита американских сенаторов в РФ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман в настоящее время работает над организацией визита в Москву группы американских сенаторов-республиканцев для проведения консультаций с представителями российских властей и изучения возможности нормализации отношений между двумя государствами. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

Как утверждает издание, Хантсман является одним из немногих членов администрации президента Дональда Трампа, активно поддерживающих взаимодействие между Москвой и Вашингтоном. Глава американской дипмиссии в Москве планирует организовать визит сенаторов Ричарда Шелби (от штата Алабама), Джона Нили Кеннеди (от штата Луизиана) и Джона Хувэна (от штата Северная Дакота). Последний, в частности, пояснил изданию, что Хантсман "хочет, чтобы несколько сенаторов приехали [в Россию] для понимая того, что происходит". "Мы по-прежнему прорабатываем детали", - добавил он.

Сенатор Кеннеди, в свою очередь, подтвердил заинтересованность в визите, который, по его словам, может помочь законодателям понять, как США могут "добиться лучших отношений с Россией". "[Необходимо] попытаться понять, как думает Россия... каков их подход, и в какой степени [президент РФ Владимир] Путин действительно говорит от лица среднестатистического россиянина", - добавил он.

По информации источников газеты, Хантсман заинтересован в том, чтобы продемонстрировать намерение даже самых жестких законодателей работать над нормализацией отношений с Россией, если с ее стороны проявляются благие намерения. Газета напомнила, что визиты делегаций Конгресса в Москву были приостановлены с 2016 года, когда со стороны Москвы якобы имело место вмешательство в американские президентские выборы. В минувшем декабре, поясняет газета, подобный визит был отменен из-за того, что критику политики Москвы сенатору-демократу Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) было отказано в выдаче въездной визы в Россию.

О перспективах встречи Путина и Трампа

Издание также вернулась к теме потенциальной встречи между президентами США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По информации газеты, в Белом доме предпочли проигнорировать намерение главы государства пригласить президента РФ в свою резиденцию. При этом отмечается, что Трамп начал говорить о настрое на полноценную встречу с Путиным сразу после их переговоров на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге в 2017 году, а публично озвучил свое намерение лишь в марте после того, как поздравил российского лидера с переизбранием на президентском посту.

"После этой встречи [в Дананге] президент сказал, что хотел пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", - сказал изданию представитель администрации. На тот момент, как он отметил, в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме не восприняли такие высказывания президента как указание к действию. "Они [члены СНБ] решили: "Давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он эту тему вновь".

Ранее на текущей неделе старший директор по Европе и России в СНБ Ричард Хукер заявил ТАСС, что и Москва, и Вашингтон в настоящее время изучают возможность встречи Трампа и Путина, однако конкретных данных на этот счет пока нет. Он также сказал, что рассматриваются различные площадки для проведения саммита, среди которых в том числе Австрия, ранее изъявившая желание принять у себя данную встречу на высшем уровне.

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. Позднее стало известно, что Трамп не только говорил о возможности встречи, но и пригласил президента РФ в Вашингтон. При этом в конце прошлого месяца помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что возможность организации встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы, до ноябрьского саммита Группы двадцати, пока не обсуждается.

Путин 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.