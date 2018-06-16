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ВОЗ призвала стороны конфликта в Йемене обеспечить бесперебойную работу порта Ходейда

Международная панорама
16 июня, 20:50 дата обновления: 16 июня, 21:06 UTC+3

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал также предоставить медицинским работникам "беспрепятственный доступ для лечения раненых"

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ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Все стороны конфликта в Йемене обязаны обеспечить бесперебойную работу порта Ходейда и не препятствовать медицинским работникам оказывать помощь раненым. Об этом заявил в субботу в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы призываем все стороны конфликта защитить порт и обеспечить его бесперебойное функционирование", - отметил он. Глава ВОЗ призвал также предоставить медицинским работникам "беспрепятственный доступ для лечения раненых".

Тедрос Аданом Гебрейесус выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с эскалацией боев вокруг Ходейды и их последствиями для 1,6 млн человек, которые живут в городе и соседних районах, а также в целом для населения Йемена. Генеральный директор напомнил, что порт Ходейда - это "исключительно важная линия жизни для страны, так как более 70% поставок продовольствия, основных лекарств и медицинских материалов осуществляются через этот порт".

Операция "Золотая победа"

Аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики.

Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз для работников миссии в стране. При этом сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.

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Персоны
Тедрос Аданом Гебрейесус
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