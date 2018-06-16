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Помпео обсудил с главой МИД Канады денуклеаризацию КНДР и торговые вопросы

Международная панорама
16 июня, 21:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июня. /ТАСС

Также на встрече обсуждалась ситуация вокруг Венесуэлы, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу с главой канадского МИД Христей Фриланд ситуацию вокруг Венесуэлы, КНДР, а также ряд двусторонних вопросов и перспективы переговоров по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном по итогам телефонного разговора политиков.

"Двое лидеров обсудили широкий круг международных вопросов, включая взаимодействие по кризису в Венесуэле и общую приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в документе.

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Персоны
Фриланд, Христя Помпео, Майкл (Майк)
Темы
Политический кризис в Венесуэле Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Канада Венесуэла
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