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В Париже прошла манифестация против миграционной политики властей Франции

Международная панорама
16 июня, 21:53 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, июня. /ТАСС

Митингующие прошли по центральным улицам города, держа плакаты с критикой в адрес президента страны Эмманюэля Макрона

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ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Несколько сотен парижан вышли в субботу на улицы столицы Франции в знак протеста против миграционной политики властей страны. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Демонстранты прошли по центральным улицам города с плакатами, критикующими президента страны Эмманюэля Макрона и главу МВД республики Жерара Колона. Многие участники акции протеста несли растяжки, на которых было написано: "Убежище - для всех", "Не существует нелегалов, все рождаются с равными правами".

Манифестанты также призвали руководство Франции отказаться от законопроекта об иммиграции и предоставлении убежища, который в апреле был одобрен Нацсобранием (нижняя палата парламента) в первом чтении. Общественники считают, что в результате реализации этого закона немало мигрантов-нелегалов лишатся помощи во Франции и вынуждены будут в крайне тяжелых и опасных условиях жить на улицах или в незаконно создаваемых ими лагерях около больших городов. Также высказываются опасения, что этот закон значительно затруднит прием мигрантов на территорию страны.

Как отметила глава Управления приема и сопровождения мигрантов Элоиза Мэри, "мигранты - настоящие герои: каждый день они преодолевают множество трудностей, рискуя свой жизнью". Представители правозащитных организаций также призвали французские власти не оставаться равнодушными в ситуации вокруг судна с мигрантами Aquarius.

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Эта ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией. В итоге Aquarius согласилась принять Испания. 14 июня МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем выразил готовность принять мигрантов с судна Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.

Миграционный кризис во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, заняв в мае 2017 года пост главы республики, пообещал, что решение миграционного кризиса станет одним из приоритетов его политики. Правительство страны взяло на себя обязательство решить этот вопрос в ближайшие 1,5 года в том числе с помощью разработки нового закона о беженцах.

Согласно данным МВД страны, в 2017 году власти выслали из страны на 14,6% больше нелегальных мигрантов, чем в предыдущем. Таким образом, Францию были вынуждены покинуть почти 15 тыс. иностранцев. В то же время, по информации министерства, в стране возросло и число выданных видов на жительство - на 13,7% за 2017 год.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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