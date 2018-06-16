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Макрон призвал к быстрому выполнению договоренностей глав МИД "нормандской четверки"

Международная панорама
16 июня, 22:16 дата обновления: 16 июня, 22:44 UTC+3

Президент Франции также подчеркнул необходимость "выполнения минских соглашений во всех их измерениях"

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ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность безотлагательной реализации договоренностей, достигнутых в Берлине на встрече глав МИД "нормандской четверки" 11 июня. Об этом сообщили в субботу в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора французского лидера с его украинским коллегой Петром Порошенко.

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В администрации президента Франции отметили, что урегулирование конфликта на востоке Украины было обсуждено с учетом обменов мнениями, состоявшихся с канцлером Ангелой Меркель 10 мая, и итогов визита Макрона 24-25 мая в Россию. "Президент Франции подчеркнул важность быстрого осуществления всеми сторонами срочных мер, согласованных министрами иностранных дел и направленных на укрепление режима прекращение огня и защиту гражданской инфраструктуры", - отметили в администрации Макрона. Глава Французской Республики подчеркнул необходимость "выполнения минских соглашений во всех их измерениях".

Макрон и Порошенко также обсудили развитие двусторонних отношений и реформы на Украине. "Президент Франции приветствовал принятие закона, который предусматривает создание антикоррупционного суда", - отметили в Елисейском дворце. Собеседники "условились оставаться в контакте по всему комплексу вопросов, отметив необходимость продолжения работы в "нормандском формате".

Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) проходила в Берлине 11 июня. Как заявил по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, встреча была очень полезной, хотя всех проблем решить не удалось. При этом он подчеркнул, что министры "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию - и в сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем".

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович Порошенко, Петр Алексеевич
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