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Глава МВД Италии заявил, что страна не намерена принимать два новых судна с мигрантами

Международная панорама
16 июня, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Корабли под флагом Нидерландов находятся у берегов Ливии в ожидании людей, отметил Маттео Сальвини

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ТАСС, 16 июня. Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил в субботу, что его страна не готова принять два новых судна неправительственных организаций, на борту которых находятся мигранты. Соответствующее сообщение политик разместил на своей странице в Facebook.

"В то время, как судно НПО Aquarius направляется к Испании (прибытие ожидается завтра с утра), еще два судна НПО под флагом Нидерландов Lifeline и Seefuchs находятся у берегов Ливии в ожидании людей, брошенных контрабандистами, - написал Сальвини. - Пусть этим господам будет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться".

Ранее сообщалось, что по решению вице-премьера Италия не будет пускать в свои порты корабли неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземноморье. Сальвини подвергся жесткой критике за свою позицию. В ходе предвыборной кампании он обещал выслать из Италии более полумиллиона незаконных мигрантов. Предыдущее правительство благодаря заключению соглашений с ливийскими властями уже добилось значительного сокращения миграционного потока.

Власти Ливии призывают помочь им обеспечить контроль за своими внутренними границами, чтобы не допускать прибытие выходцев из африканских стран, поскольку североафриканское государство является транзитной территорией миграционного маршрута.

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Данная ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией. 11 июня председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что пиренейское королевство готово принять судно. Порядка 630 мигрантов, спасенных судном Aquarius, прибудут в порт испанской Валенсии 17 июня.

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Персоны
Санчес, Педро
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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