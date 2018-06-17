Власти Франции назвали безосновательными приписываемые Трампу слова о террористах в стране

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Приписываемые президенту США Дональду Трампу высказывания на саммите G7 в Канаде об убежище террористов во Франции не имеют под собой оснований. Об этом сообщил в субботу представитель Елисейского дворца, слова которого привело Agence France-Presse (AFP).

"Мы это решительно опровергаем. Все это ложно", - заявили в администрации президента Франции.

Согласно публикации в газете The Wall Street Journal, во время дискуссии, посвященной борьбе с терроризмом, Трамп сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что тот знает ситуацию не понаслышке, так как "все террористы находятся в Париже".

На этом же саммите президент США, согласно изданию, назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей" в связи со штрафами, наложенными Брюсселем на американские технологические компании. Высказывания Трампа прозвучали и в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ по поводу проблемы иммиграции: "Синдзо, тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и ты потеряешь свой пост очень быстро".

В своем Twitter в субботу Трамп отверг приписываемые ему высказывания, назвав The Wall Street Journal распространителем "ложных новостей".

Саммит G7 проходил в Канаде 8-9 июня. По мнению AFP, встреча закончилась провалом после того, как Трамп сразу же по ее завершении отверг итоговое коммюнике саммита, которое сам же одобрил за несколько часов до этого.