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СМИ: Меркель хочет провести чрезвычайную встречу по миграции с участием стран ЕС

Международная панорама
17 июня, 0:52 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, июня. /ТАСС

Сообщается, что встреча может пройти в конце следующей недели

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайную встречу с участием ряда стран ЕС, в частности Австрии, Греции и Италии, по проблеме нелегальной миграции. Об этом сообщил в субботу вечером таблоид Bild со ссылкой на источники в правительствах нескольких европейских государств.

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По данным издания, в кабмине ФРГ исходят из того, что такая встреча может пройти в конце следующей недели. Не исключено, что в ней примут участие также Испания и балканские страны. Меркель намерена обсудить принятие более эффективных мер по преодолению миграционного кризиса.

"Еще ничего не решено, мы находимся в стадии планирования. Неизвестно, когда точно может состояться этот чрезвычайный саммит", - приводит издание слова представителя итальянского правительства.

Проблема противодействия нелегальной миграции особенно остро стоит сейчас на повестке дня в Берлине, поскольку привела к конфликту между входящими в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС и ХСС). Баварский ХСС по сути поставил канцлеру ультиматум, потребовав от нее принять односторонние меры по защите национальных границ и пригрозив в ином случае выходом из единой фракции в парламенте.

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