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Генсек ООН после взрыва в Афганистане призвал не допустить срыва урегулирования

Международная панорама
17 июня, 4:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Ранее взрыв прогремел во время встречи представителей афганских сил безопасности с талибами

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ТАСС, 17 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после взрыва на востоке Афганистана заявил, что сторонам конфликта следует не допустить срыва мирного урегулирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой всемирной организации.

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Гутерриш призывал стороны "не позволить добиться успеха тем, кто пытается сорвать мирное урегулирование и осуждает имевшую место сегодня атаку в восточной провинции Нангархар". Генсек ООН также выразил соболезнования семьям погибших.

Административный глава всемирной организации подчеркнул, что приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Как следует из документа, генсек рассчитывает, что талибы "прислушаются к призыву афганского народа к миру и тоже продлят режим прекращения огня".

"Генсек считает, что конфликт в Афганистане может быть урегулирован только путем инклюзивного политического процесса, - говорится в документе. - ООН готова работать с афганским народом, афганским правительством и всеми заинтересованными сторонами с целью достижения долгосрочного мира в Афганистане".

Взрыв, прогремевший на востоке Афганистана, унес жизни не менее 20 человек. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Атака имела место во время встречи талибов с представителями афганских сил безопасности, собравшихся для празднования окончания месяца Рамадан.

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Персоны
Гани, Ашраф Гутерриш, Антониу
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