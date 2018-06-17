Генсек ООН после взрыва в Афганистане призвал не допустить срыва урегулирования

ТАСС, 17 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после взрыва на востоке Афганистана заявил, что сторонам конфликта следует не допустить срыва мирного урегулирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой всемирной организации.

Гутерриш призывал стороны "не позволить добиться успеха тем, кто пытается сорвать мирное урегулирование и осуждает имевшую место сегодня атаку в восточной провинции Нангархар". Генсек ООН также выразил соболезнования семьям погибших.

Административный глава всемирной организации подчеркнул, что приветствует решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Как следует из документа, генсек рассчитывает, что талибы "прислушаются к призыву афганского народа к миру и тоже продлят режим прекращения огня".

"Генсек считает, что конфликт в Афганистане может быть урегулирован только путем инклюзивного политического процесса, - говорится в документе. - ООН готова работать с афганским народом, афганским правительством и всеми заинтересованными сторонами с целью достижения долгосрочного мира в Афганистане".

Взрыв, прогремевший на востоке Афганистана, унес жизни не менее 20 человек. Как сообщило агентство Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Атака имела место во время встречи талибов с представителями афганских сил безопасности, собравшихся для празднования окончания месяца Рамадан.