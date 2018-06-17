МИД Японии заявил, что пока о сокращении войск США в Южной Корее "не может быть речи"

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Вопрос о сокращении военного контингента США в Южной Корее сейчас не рассматривается. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу NHK глава японского МИД Таро Коно.

"Сокращение присутствия вооруженных сил США в Южной Корее сейчас не рассматривается, несмотря на проведение первой встречи лидеров Соединенных Штатов и КНДР, - сказал министр. - Об этом не может быть речи до тех пор, пока ситуация в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом".

По словам Таро Коно, Токио готов оказать экономическую помощь КНДР после нормализации отношений. "Наша страна в свое время пошла на крупное экономическое содействие Южной Корее, что сыграло роль в ее послевоенном развитии, - сказал министр. - Мы готовы пойти на существенное экономическое сотрудничество и с Северной Кореей после нормализации отношений и решения вопроса о японцах, похищенных северокорейскими спецслужбами".

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ.