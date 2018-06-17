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МИД Японии: США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для полной денуклеаризации

Международная панорама
17 июня, 4:16 дата обновления: 17 июня, 4:55 UTC+3

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что термин "полная денуклеаризация" подразумевает ликвидацию оружия массового уничтожения "в проверяемой и необратимой форме"

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Глава МИД Японии Таро Коно

Глава МИД Японии Таро Коно

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. США в рамках договора с КНДР о денуклеаризации предъявили требования по 47 пунктам, сообщил в воскресенье глава японского МИД Таро Коно в интервью телеканалу NHK.

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"Высший руководитель Северной Кореи, - сказал министр, - выразил согласие провести полную денуклеаризицию. Государственный секретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Пхеньян сообщил, что Соединенные Штаты включают в этот термин ликвидацию в проверяемой и необратимой форме ядерного и других видов оружия массового уничтожения - химического, биологического, а также ракет и всех соответствующих объектов. Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают".

Министр подчеркнул, что ликвидации, в понимании США, подлежат все ракеты КНДР, в том числе и те, которые угрожают Японии.

По мнению Таро Коно, Пхеньян не отойдет от своего обязательства провести полную денуклеаризацию. "В Северной Корее, - сказал глава японского МИД, - обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде. Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства".

Вопрос о гарантиях безопасности КНДР, по словам министра, еще предстоит конкретизировать. "Они могут быть в форме документа с положениями о том, что США не станут нападать на Северную Корею, пересекать 38 параллель и свергать существующий там строй, - сказал глава японского МИД. - Гарантии могут быть предоставлены и в рамках какой-то многосторонней структуры. Этот вопрос будет обсуждаться".

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, зафиксирована готовность Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности без конкретизации этого положения.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Коно, Таро Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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