Yomiuri: Япония выразила РФ сожаление в связи с ракетными стрельбами на Курилах

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выразило России сожаление в связи с военными учениями, предстоящими, как сообщается, на острове Итуруп в южной части Курил. Как передает в воскресенье газета Yomiuri Shimbun, такое представление было сделано в адрес МИД РФ через японское посольство в Москве.

Российская сторона, по этим данным, отклонила заявление Токио, подчеркнув, что учения проводятся в пределах национальной территории. Получить комментарий в МИД Японии по этому вопросу в воскресенье не удалось.

По данным Yomiuri Shimbun, российская сторона 14 июня уведомила о предстоящих 18-21 июня ракетных стрельбах на Итурупе японское Управление безопасности на море, которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы. Это ведомство, как сообщается, уже предупредило судоходные компании и рыбаков об учениях.

Правительство Японии только 11 июня сообщило, что заявило протест России в связи с прокладкой линии волоконно-оптической связи на южную часть Курил, которые Токио считает своими северными территориями. Он претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемую гряду, которую в Японии именуют Хабомаи. Эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.