Yomiuri: США требуют от КНДР полного отчета о ее ядерной программе

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. США потребовали от КНДР в течение нескольких недель предоставить исчерпывающий доклад о состоянии ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщает в воскресенье газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в американской администрации.

По этим данным, речь идет, в частности, о количестве ядерных зарядов, местах их хранения, ядерных технологиях, соответствующих объектах. Как полагают, в ходе возможных уже на начинающейся неделе контактов с высокопоставленными представителями КНДР США будут добиваться скорейшего выполнения этого требования.

Предоставление доклада о состоянии ядерной программы считается важнейшим условием для ее полной ликвидации в необратимой и проверяемой форме. Американская администрация хотела бы отвести на это примерно два с половиной года, сообщает издание.

Ранее в ходе шестисторонних переговоров с участием двух корейских государств, Китая, России, США и Японии Пхеньян в октябре 2007 года уже представил доклад о своей ядерной программе. Однако в нем не оказалось сведений, в частности, об обогащенном уране и количестве боеголовок. Это вызвало конфликт с США и срыв шестисторонних переговоров, которые не проводятся с декабря 2008 года.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ.