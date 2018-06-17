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СМИ: первые мигранты с судна Aquarius прибыли в Валенсию

Международная панорама
17 июня, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В порту города расположены две палатки Красного Креста, в которых мигрантам организуют медобследования

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© Karpov/SOS Mediterranee/handout via REUTERS

ТАСС, 17 июня. Первые мигранты с судна Aquarius, которых отказались принять итальянские власти, достигли берега Валенсии после девятидневного пребывания в море. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

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Как отмечает агентство, первая группа, состоящая из 274 человек, прибыла в Испанию на борту корабля, принадлежащего итальянской береговой охране.

Как только мигранты сойдут на землю, в порт зайдет само судно Aquarius, на борту которого находятся 106 человек. Последним в валенсийский порт зайдет корабль итальянских ВМС, который доставит еще 249 мигрантов.

Отмечается, что в порту Валенсии расположены две палатки Красного Креста, в которых прибывающим мигрантам организуют первые медицинские обследования.

10 июня власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Пресс-секретарь президента Франции Бенжамен Гриво назвал действия итальянских властей "циничными и безответственными", в ответ на это премьер-министр Джузеппе Конте указал, что Италия "не будет принимать поучения". Позже в телефонном разговоре с Конте французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что не позволял себе никаких высказываний, "обижающих Италию и ее народ". Этого оказалось достаточно, чтобы, по словам итальянского премьера, "инцидент был исчерпан".

14 июня МИД Франции по итогам телефонного разговора французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана с его испанским коллегой Жозепом Боррелем выразил готовность принять мигрантов с Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.

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Персоны
Конте, Джузеппе Макрон, Эмманюэль
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