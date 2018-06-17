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СМИ: число погибших при взрыве на востоке Афганистана увеличилось до 36

Международная панорама
17 июня, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В результате теракта пострадали 65 человек

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ТАСС, 17 июня. Число погибших в результате взрыва, который произошел на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар, возросло до 36. Об этом сообщает в воскресенье агентство Pajhwok со ссылкой на представителя управления здравоохранения.

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Согласно его сведениям, в результате случившегося еще 65 человек пострадали.

Ранее агентство Reuters сообщало о 26 погибших. Инцидент произошел в субботу в районе Родат. По данным телеканал Tolo News, собравшиеся праздновали окончание месяца рамадан. Согласно информации телеканала, среди жертв оказались боевики движения, а также мирные жители.

Как передало агентство, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), которое продлится с 12 июня по 19 июня.

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