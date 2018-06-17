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СМИ: уровень поддержки премьера Японии впервые за три месяца превысил его антирейтинг

Международная панорама
17 июня, 12:16 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, июня. /ТАСС

Деятельность главы кабмина одобряют 44,9% респондентов, сообщает агентство Kyodo

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ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Уровень поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ впервые за последние три месяца превысил его негативный рейтинг. Это показали результаты опроса общественного мнения, опубликованные в воскресенье агентством Kyodo.

По его данным, деятельность премьера одобряют 44,9% респондентов. В мае и апреле их было, соответственно, 38,9% и 37%. Отказали в поддержке премьеру 43,2% японцев. В мае и апреле число недовольных составляло 50,3% и 52,6%.

Абэ завершает сейчас второй трехлетний срок на посту лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и, соответственно, премьер-министра страны. Он стал главой правительства в декабре 2012 года после победы его партии на всеобщих парламентских выборах. В Японии главу правительства избирают в парламенте из числа депутатов, и им становится обычно представитель большинства.

Абэ считается фаворитом на предстоящих в сентябре выборах лидера ЛДП, что позволит ему сохранить пост премьера. В то же время его рейтинг в последнее время серьезно колеблется из-за скандалов с подозрениями в неоправданных материальных льготах, которые власти якобы предоставляли друзьям главы правительства.

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