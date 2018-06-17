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Афины и Скопье заключили соглашение о новом названии Македонии

Международная панорама
17 июня, 11:54 дата обновления: 17 июня, 12:35 UTC+3

Страна будет называться Республика Северная Македония

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Министры иностранных дел Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котзиас (сидят) и премьер-министры Мекедонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас (стоят)

Министры иностранных дел Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котзиас (сидят) и премьер-министры Мекедонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас (стоят)

© AP Photo/Yorgos Karahalis

СКОПЬЕ, 17 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Как сообщает Македонское информационное агентство, подписание документа состоялось на границе Греции с Македонией и Албанией.

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"Мы гордимся этим соглашением. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас", - заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев после подписания соглашения.

На церемонии подписания присутствовал Мэтью Нимиц, посредник ООН в урегулировании спора между Афинами и Скопье, заместитель секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Как уточняет агентство Reuters, соглашение должно быть одобрено парламентами двух стран, а в Македонии - еще и на референдуме.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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Персоны
Заев, Зоран Могерини, Федерика
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