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Нетаньяху сообщил Путину, что Израиль будет выступать против присутствия Ирана в Сирии

Международная панорама
17 июня, 12:19 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 17, июня. /ТАСС

В пятницу лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сказал президенту РФ Владимиру Путину и госсекретарю США Майклу Помпео, что еврейское государство будет предпринимать действия против военного присутствия Ирана на всей территории Сирии. С соответствующим заявлением глава кабмина выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства.

"В конце недели я говорил с президентом России Владимиром Путиным и с госсекретарем США Майклом Помпео, - сказал Нетаньяху. - Я повторил наши основные принципы в отношении Сирии: прежде всего, Иран должен уйти со всей территории Сирии; во-вторых, мы будем принимать меры, и уже предпринимаем действия против усилий по установлению военного присутствия Ирана и его сателлитов вблизи границы [с Израилем] и глубоко внутри Сирии". "Мы будем действовать против этих усилий в любой точке Сирии", - добавил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы. "С обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму", - добавили в кремлевской пресс-службе, отметив, что лидеры условились о контактах на различных уровнях.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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