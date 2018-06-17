Нетаньяху сообщил Путину, что Израиль будет выступать против присутствия Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сказал президенту РФ Владимиру Путину и госсекретарю США Майклу Помпео, что еврейское государство будет предпринимать действия против военного присутствия Ирана на всей территории Сирии. С соответствующим заявлением глава кабмина выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства.

"В конце недели я говорил с президентом России Владимиром Путиным и с госсекретарем США Майклом Помпео, - сказал Нетаньяху. - Я повторил наши основные принципы в отношении Сирии: прежде всего, Иран должен уйти со всей территории Сирии; во-вторых, мы будем принимать меры, и уже предпринимаем действия против усилий по установлению военного присутствия Ирана и его сателлитов вблизи границы [с Израилем] и глубоко внутри Сирии". "Мы будем действовать против этих усилий в любой точке Сирии", - добавил премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы. "С обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму", - добавили в кремлевской пресс-службе, отметив, что лидеры условились о контактах на различных уровнях.