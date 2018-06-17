СМИ: число жертв взрыва на востоке Афганистана достигло 25

ТАСС, 17 июня. Число погибших в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в восточной афганской провинции Нангархар близ канцелярии губернатора, достигло 25, еще 50 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал 1TV на своей странице в Twitter.

Ранее телеканал Tolo News сообщил о 15 погибших и 45 пострадавших.

По его данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с губернаторским комплексом в Джелалабаде (административный центр провинции Нангархар) около 15:00 по местному времени (13:30 мск).

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.