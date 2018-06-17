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СМИ: йеменские мятежники обстреляли лагерь саудовской армии баллистической ракетой

Международная панорама
17 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

По информации лояльной хуситам прессы, базе Саудовской Аравии был нанесен значительный ущерб

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ТАСС, 17 июня. Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили из Йемена баллистическую ракету по территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

"Ракетные войска запустили баллистическую ракету "Бадр-1" по военному лагерю к востоку от Джизана", - отмечает телестанция. Других подробностей пока не приводится. Несколько лояльных хуситам СМИ сообщают, что ракета достигла цели, в результате чего саудовская армия понесла большие потери в живой силе, а базе причинен значительный ущерб.

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В прошлом мятежники неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами. Не раз их целью становилась и столица королевства, однако ПВО удавалось сбивать все вражеские цели.

За минувшие месяцы хуситы значительно увеличили количество ракетных ударов. По заявлению саудовских военных, в общей сложности за время конфликта уничтожено более 120 ракет.

С 14 июня аравийская коалиция под командованием Саудовской Аравии проводит операцию "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена. В командовании альянса отмечали, что оказывают поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики.

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