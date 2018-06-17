Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп пояснил своим критикам, что его саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

Международная панорама
17 июня, 16:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, июня. /ТАСС

Американский президент ответил на слова лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера, который скептически отнесся к переговорам с главой КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обратился к лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру, одному из своих критиков, с пояснением, что состоявшаяся 12 июня встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном привела к прекращению ядерных и ракетных испытаний и другим практическим результатам. Эти утверждения американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

"Чак Шумер сказал о саммите: "Как говорят в Техасе, есть шляпа, но нет скота", - напомнил Трамп. Речь идет о пословице, смысл которой - много слов и мало действий.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Спасибо, Чак, однако ты уверен в своей правоте? - задался вопросом глава государства. - Больше нет ядерных испытаний, всюду не летают ракеты, уничтожены полигоны, возвращены заложники, останки героев (американских военнопленных - прим. ТАСС) вернут на родину, и многое другое".

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
2
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
3
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
4
В администрации Порошенко опровергли подготовку законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества
5
Поисковая экспедиция обнаружила миноносец "Новик", затонувший в Финском заливе в 1941 году
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Bild: глава МВД Германии предъявит Меркель ультиматум в вопросе нелегальной миграции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости