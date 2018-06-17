Трамп пояснил своим критикам, что его саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обратился к лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру, одному из своих критиков, с пояснением, что состоявшаяся 12 июня встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном привела к прекращению ядерных и ракетных испытаний и другим практическим результатам. Эти утверждения американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

"Чак Шумер сказал о саммите: "Как говорят в Техасе, есть шляпа, но нет скота", - напомнил Трамп. Речь идет о пословице, смысл которой - много слов и мало действий.

"Спасибо, Чак, однако ты уверен в своей правоте? - задался вопросом глава государства. - Больше нет ядерных испытаний, всюду не летают ракеты, уничтожены полигоны, возвращены заложники, останки героев (американских военнопленных - прим. ТАСС) вернут на родину, и многое другое".

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.