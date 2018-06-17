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Трамп назвал совместные военные учения США и Южной Кореи дорогими и провокационными

Международная панорама
17 июня, 16:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, июня. /ТАСС

При этом глава Белого дома добавил, что готов возобновить маневры в любое время, если переговоры с КНДР сорвутся

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает совместные военные учения, которые регулярно проводят ВС Соединенных Штатов и Южной Кореи, чрезвычайно дорогим и провокационным предприятием. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в воскресенье в Twitter.

"Приостановка "военных игр" на время переговоров была моим распоряжением, потому что они чрезвычайно затратны и накладывают плохой отпечаток на добросовестные переговоры. К тому же, они весьма провокационны. Мы можем возобновить их немедленно, если переговоры сорвутся, хотя, я надеюсь, этого не произойдет", - написал Трамп.

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Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

Саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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