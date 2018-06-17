Госдеп переадресовал вопрос о 47 требованиях США к КНДР по разоружению кабмину Японии

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент отказался давать какие-либо комментарии по поводу высказываний главы японского МИД Таро Коно, который ранее заявил, что США требуют от КНДР ликвидации ее ядерного оружия, других средств массового уничтожения и соответствующих объектов по 47 позициям. Такой ответ дал корреспонденту ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства на просьбу прояснить информацию об упомянутом списке требований.

"Мы перенаправляем [ваш вопрос] правительству Японии", - ответили в Госдепартаменте.

В воскресенье Коно в интервью телеканалу NHK заявил об этом списке, а также сообщил, что Вашингтон пока не собирается сокращать свое военное присутствие в Южной Корее. По словам министра, в США исходят из того, что "если требование полной денуклеаризации в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут". Коно подчеркнул, что ликвидации, согласно позиции США, подлежат все ракеты КНДР, в том числе и те, которые угрожают Японии.

Саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.