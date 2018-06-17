Нетаньяху: нейтрализована готовившая теракты в Тель-Авиве и Иерусалиме ячейка ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июня. /ТАСС/. Израильским силовикам удалось нейтрализовать готовившую теракты в Тель-Авиве и Иерусалиме ячейку ХАМАС, базировавшуюся в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье на странице в Twitter.

"Служба общей безопасности (ШАБАК, контрразведка), полиция и Армия обороны Израиля нейтрализовали террористическую ячейку ХАМАС в Наблусе, члены которой готовили атаки смертников в Иерусалиме и Тель-Авиве, - написал глава израильского кабмина. - ХАМАС пытается навредить нам как из сектора Газа, так и из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС). Поэтому мы будем продолжать поддерживать контроль над всей территорией к западу от реки Иордан".

Как сообщила в распространенном в воскресенье коммюнике пресс-служба ШАБАК, "в последние месяцы в районе города Наблус была раскрыта чрезвычайно большая и очень активная ячейка ХАМАС". В ходе допросов контрразведчикам удалось установить, что задержанные палестинцы, которых около 20, "планировали теракты в городах в центральной части Израиля, включая взрыв в Тель-Авиве, атаку смертника и взрыв в Иерусалиме", а также серию нападений на еврейские поселения в северной части Западного берега Иордана, добавили в ведомстве.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу Иордана были более 50 израильтян и несколько иностранцев.