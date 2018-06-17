WP: штаб Трампа в 2016 году отверг компромат на Клинтон, предложенный информатором ФБР

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Экс-советник президента США Дональда Трампа в период его предвыборной гонки Роджер Стоун и другой сотрудник избирательного штаба Майкл Капуто отвергли в 2016 году предложение предоставить компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Как сообщает в воскресенье газета The Washington Post, продать данные на кандидата от демократов предлагал информатор Федерального бюро расследований (ФБР).

Об инциденте изданию рассказал сам Стоун. По его словам, в мае 2016 года он встретился с неким Генри Гринбергом, который носил бейсболку с предвыборным лозунгом Трампа и говорил с явным русским акцентом. Тот предложил поделиться всей имеющейся у него информацией о Клинтон со штабом республиканца за $2 млн. "Вы не понимаете Дональда Трампа - он ни за что не платит", - ответил ему на это предложение Стоун.

Как отмечает газета со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, Гринберг на самом деле был русским, который работал информатором ФБР. Согласно данным по этому человеку, он в том числе использовал имя Генри Окнянский, под которым получал въездные документы в США. Достоверной информации о том, что в период предвыборной гонки он официально работал на ФБР нет, в некоторых судебных документах Гринберг утверждал, что прекратил сотрудничество с ведомством с 2013 года.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также в сговоре с членами предвыборной кампании Трампа. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.