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NYT: власти КНДР в 2017 году через Кушнера оповестили США о желании провести саммит

Международная панорама
17 июня, 19:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, июня. /ТАСС

По информации издания, старший советник и зять главы Белого дома Дональда Трампа передал эту информацию Майклу Помпео, который тогда руководил ЦРУ

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти КНДР в 2017 году через старшего советника и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера информировали администрацию президента США Дональда Трампа о желании организовать американо-северокорейский саммит. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The New York Times.

По сведениям источников издания, летом 2017 года официальные лица в КНДР обратились к живущему в Сингапуре предпринимателю Габриэлю Шульцу, который обладал "сетью контактов в Северной Корее", с просьбой установить связь между Пхеньяном и Кушнером. Шульц, по сведениям издания, "встречался с членами семьи Трампа несколько лет назад".

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В публикации отмечается, что "Кушнер не играл непосредственной роли в закулисных переговорах с северокорейскими официальными лицами". Вместо этого он оповестил Майкла Помпео, который в то время являлся директором ЦРУ, об обращении со стороны Шульца и предложил, чтобы ведомство отвечало за консультации, сообщает издание.

Как констатируется в материале, остается неясным, почему Кушнер обратился не в Госдепартамент, а в ЦРУ. Издание отмечает, что у зятя президента были сложные отношения с Рексом Тиллерсоном, который в то время возглавлял внешнеполитическое ведомство США, а с Помпео - хорошие. У Кушнера в то время не было постоянного допуска к секретной информации. Газета сообщает, что, помимо Шульца, многие другие лица также предлагали свои услуги в налаживании связей между США и КНДР.

Встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. 

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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