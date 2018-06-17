NYT: власти КНДР в 2017 году через Кушнера оповестили США о желании провести саммит

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти КНДР в 2017 году через старшего советника и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера информировали администрацию президента США Дональда Трампа о желании организовать американо-северокорейский саммит. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The New York Times.

По сведениям источников издания, летом 2017 года официальные лица в КНДР обратились к живущему в Сингапуре предпринимателю Габриэлю Шульцу, который обладал "сетью контактов в Северной Корее", с просьбой установить связь между Пхеньяном и Кушнером. Шульц, по сведениям издания, "встречался с членами семьи Трампа несколько лет назад".

В публикации отмечается, что "Кушнер не играл непосредственной роли в закулисных переговорах с северокорейскими официальными лицами". Вместо этого он оповестил Майкла Помпео, который в то время являлся директором ЦРУ, об обращении со стороны Шульца и предложил, чтобы ведомство отвечало за консультации, сообщает издание.

Как констатируется в материале, остается неясным, почему Кушнер обратился не в Госдепартамент, а в ЦРУ. Издание отмечает, что у зятя президента были сложные отношения с Рексом Тиллерсоном, который в то время возглавлял внешнеполитическое ведомство США, а с Помпео - хорошие. У Кушнера в то время не было постоянного допуска к секретной информации. Газета сообщает, что, помимо Шульца, многие другие лица также предлагали свои услуги в налаживании связей между США и КНДР.

Встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре.