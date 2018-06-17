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AFP: в Кении восемь сотрудников полиции погибли в результате подрыва на мине

Международная панорама
17 июня, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

По информации агентства, к совершению нападения могут быть причастны боевики группировки "Аш-Шабаб"

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ТАСС, 17 июня. По меньшей мере восемь сотрудников сил правопорядка, в том числе пять полицейских и три резервиста, погибли в воскресенье в результате подрыва транспортного средства на мине на северо-востоке Кении. Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на источник в силах безопасности.

"Мы подверглись нападению во второй половине дня, восемь сотрудников полиции были убиты, - указал координатор северо-восточного региона Мухаммед Али Салех. - Взрыв прогремел в Боджигарас, в восточной части округа Ваджир". По словам собеседника, к совершению нападения могут быть причастны боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, создана в 2004 году в Сомали, позже присягнула на верность "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в РФ). Одно время "Аш-Шабаб" контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск других африканских государств.

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