AFP: в Кении восемь сотрудников полиции погибли в результате подрыва на мине

ТАСС, 17 июня. По меньшей мере восемь сотрудников сил правопорядка, в том числе пять полицейских и три резервиста, погибли в воскресенье в результате подрыва транспортного средства на мине на северо-востоке Кении. Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на источник в силах безопасности.

"Мы подверглись нападению во второй половине дня, восемь сотрудников полиции были убиты, - указал координатор северо-восточного региона Мухаммед Али Салех. - Взрыв прогремел в Боджигарас, в восточной части округа Ваджир". По словам собеседника, к совершению нападения могут быть причастны боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, создана в 2004 году в Сомали, позже присягнула на верность "Аль-Каиде" (террористическая организация, запрещена в РФ). Одно время "Аш-Шабаб" контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск других африканских государств.