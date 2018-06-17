Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Еврокомиссии надеются на скорое завершение работы с Минском над приоритетами партнерства

Международная панорама
17 июня, 21:59 UTC+3 МИНСК МИНСК 17, июня. /ТАСС

В ЕК отметили, что белорусское правительство играет важную роль в контексте "Восточного партнерства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Директор департамента "Восточного партнерства" (ВП) Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит рассчитывает на скорое завершение работы над соглашением о приоритетах партнерства Белоруссии и ЕС до 2020 года. Об этом он заявил в воскресенье в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"У нас есть общая цель - это улучшение отношений между Белоруссией и Евросоюзом, думаю, что очень скоро мы финализируем так называемое соглашение о приоритетах сотрудничества - это будет первый договор, и я надеюсь, что он поможет нам улучшить работу", - отметил он. Лоуренс Мередит обратил внимание на то, что активизации сотрудничества с Белоруссией способствует и белорусская визовая политика, которая дает возможность и туристам, и бизнесу из Евросоюза бывать в Белоруссии. Европейский чиновник констатировал, что белорусское правительство играет важную роль в контексте "Восточного партнерства".

В Белоруссии, по его словам, также есть огромный потенциал для развития цифрового сектора. "Мы видим огромный потенциал именно в Белоруссии для цифрового сектора, я думаю, что у вас очень опытные молодые люди, которые работают в этом секторе. И как раз Белоруссия предложила сделать эту сферу приоритетом "Восточного партнерства", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль посетят 21-22 июня Минск для участия в неформальном министерском диалоге стран "Восточного партнерства". Заседания будут посвящены реализации идеи по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза. В МИД Белоруссии заявляли, что для Минска соглашение о приоритетах партнерства до 2020 года важно, так как, в частности, оно откроет для Белоруссии доступ к финансовым инструментам в рамках "Восточного партнерства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
5
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости