В Еврокомиссии надеются на скорое завершение работы с Минском над приоритетами партнерства

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Директор департамента "Восточного партнерства" (ВП) Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Лоуренс Мередит рассчитывает на скорое завершение работы над соглашением о приоритетах партнерства Белоруссии и ЕС до 2020 года. Об этом он заявил в воскресенье в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"У нас есть общая цель - это улучшение отношений между Белоруссией и Евросоюзом, думаю, что очень скоро мы финализируем так называемое соглашение о приоритетах сотрудничества - это будет первый договор, и я надеюсь, что он поможет нам улучшить работу", - отметил он. Лоуренс Мередит обратил внимание на то, что активизации сотрудничества с Белоруссией способствует и белорусская визовая политика, которая дает возможность и туристам, и бизнесу из Евросоюза бывать в Белоруссии. Европейский чиновник констатировал, что белорусское правительство играет важную роль в контексте "Восточного партнерства".

В Белоруссии, по его словам, также есть огромный потенциал для развития цифрового сектора. "Мы видим огромный потенциал именно в Белоруссии для цифрового сектора, я думаю, что у вас очень опытные молодые люди, которые работают в этом секторе. И как раз Белоруссия предложила сделать эту сферу приоритетом "Восточного партнерства", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль посетят 21-22 июня Минск для участия в неформальном министерском диалоге стран "Восточного партнерства". Заседания будут посвящены реализации идеи по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза. В МИД Белоруссии заявляли, что для Минска соглашение о приоритетах партнерства до 2020 года важно, так как, в частности, оно откроет для Белоруссии доступ к финансовым инструментам в рамках "Восточного партнерства".