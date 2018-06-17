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WP: планировавший помешать избранию Трампа экс-агент ФБР даст показания в Конгрессе

Международная панорама
17 июня, 22:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, июня. /ТАСС

Питер Стржок также работал в команде специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследования приписываемых Трампу связей с РФ

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Питер Стржок, который в 2016 году заявлял своей коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом США, даст показания перед юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на адвоката Стржока.

По его данным, бывший сотрудник ФБР, который также работал в команде специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследования приписываемых Трампу связей с РФ, намерен честно ответить на вопросы законодателей и не использовать свое право не давать показания против себя, закрепленное пятой поправкой к конституции США. Соответствующее решение Стржок принял после того, как генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц распространил доклад по итогам расследования действий ФБР и минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

В этом отчете, в частности, отмечается, что расследование не выявило никаких доказательств политической ангажированности разбирательства вокруг Клинтон. Тем не менее в нем указывается, что бывший глава ФБР Джеймс Коми действовал вразрез с установленными процедурами, а некоторые его подчиненные, занятых в расследовании вокруг Клинтон, в том числе Стржок и его коллега Лиза Пейдж, с которой у него были романтические отношения, "выражали готовность предпринять официальные меры", чтобы помешать Трампу занять пост президента США.

ФБР во время предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле 2016 года директор ФБР, которым тогда был Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату от демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

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Персоны
Коми, Джеймс Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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