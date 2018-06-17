Сирийская оппозиция направила гарантам перемирия список для конституционного комитета

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Сирийская оппозиция 15 июня направила странам - гарантам перемирия - России, Ирану и Турции - список кандидатов для формирования конституционного комитета. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель руководства "московской" платформы оппозиции Кадри Джамиль.

"Оппозиция, которая была представлена на Конгрессе сирийского национального диалога, отправила странам-гарантам список из 50 человек, которые представляют весь спектр оппозиции, - отметил он. - Список был направлен позавчера, 15 июня".

Джамиль информировал, что оппозиция запросила 18 июня встречи в Женеве с представителями России, Ирана и Турции. "Мы запросили встречи в Женеве со всеми делегациями стран-гарантов, - сказал оппозиционер. - Будем обсуждать все детали с гарантами".

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для конституции страны. Кандидатами в комитет утверждены 150 человек: 100 из них - представители правительства и внутренней (умеренной) оппозиции, 50 - кандидаты от внешней оппозиции. При этом эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек. Правительство Сирии уже направило список спецпосланнику.