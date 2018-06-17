Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийская оппозиция направила гарантам перемирия список для конституционного комитета

Международная панорама
17 июня, 23:03 дата обновления: 17 июня, 23:18 UTC+3

Странами - гарантами перемирия являются Россия, Иран и Турция

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Сирийская оппозиция 15 июня направила странам - гарантам перемирия - России, Ирану и Турции - список кандидатов для формирования конституционного комитета. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель руководства "московской" платформы оппозиции Кадри Джамиль.

"Оппозиция, которая была представлена на Конгрессе сирийского национального диалога, отправила странам-гарантам список из 50 человек, которые представляют весь спектр оппозиции, - отметил он. - Список был направлен позавчера, 15 июня".

Джамиль информировал, что оппозиция запросила 18 июня встречи в Женеве с представителями России, Ирана и Турции. "Мы запросили встречи в Женеве со всеми делегациями стран-гарантов, - сказал оппозиционер. - Будем обсуждать все детали с гарантами".

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для конституции страны. Кандидатами в комитет утверждены 150 человек: 100 из них - представители правительства и внутренней (умеренной) оппозиции, 50 - кандидаты от внешней оппозиции. При этом эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек. Правительство Сирии уже направило список спецпосланнику.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Де Мистура, Стаффан
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Поисковая экспедиция обнаружила миноносец "Новик", затонувший в Финском заливе в 1941 году
5
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Минобороны опубликовало видео запуска "Искандером" баллистической ракеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости