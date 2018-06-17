В Великобритании освободили задержанного по подозрению в подготовке терактов финна

ТАСС, 17 июня. Гражданин Финляндии, задержанный на прошлой неделе британской полицией по подозрению в подготовке террористических актов, был отпущен на свободу. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте Скотленд-Ярда.

29-летний гражданин Финляндии "был освобожден в пятницу, 15 июня, без каких-либо последующих мер" в его отношении, говорится в заявлении.

Задержание было произведено 10 июня в лондонском аэропорту Хитроу, где подозреваемый собирался сесть на стыковочный рейс. Впоследствии он был арестован.

По данным МВД Соединенного Королевства, в общей сложности 400 человек были задержаны в Великобритании за 2017 год по подозрению в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом. С марта 2017 года страну накрыла волна терактов, жертвами которых стали 36 человек. Уровень террористической угрозы определен сейчас как серьезный. Выше него только критический.