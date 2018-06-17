Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Великобритании освободили задержанного по подозрению в подготовке терактов финна

Международная панорама
17 июня, 23:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Как сообщает Скотленд-Ярд, никаких мер в его отношении принято не было

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 июня. Гражданин Финляндии, задержанный на прошлой неделе британской полицией по подозрению в подготовке террористических актов, был отпущен на свободу. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте Скотленд-Ярда.

29-летний гражданин Финляндии "был освобожден в пятницу, 15 июня, без каких-либо последующих мер" в его отношении, говорится в заявлении.

Задержание было произведено 10 июня в лондонском аэропорту Хитроу, где подозреваемый собирался сесть на стыковочный рейс. Впоследствии он был арестован.

По данным МВД Соединенного Королевства, в общей сложности 400 человек были задержаны в Великобритании за 2017 год по подозрению в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом. С марта 2017 года страну накрыла волна терактов, жертвами которых стали 36 человек. Уровень террористической угрозы определен сейчас как серьезный. Выше него только критический.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Финляндия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Bild: глава МВД Германии предъявит Меркель ультиматум в вопросе нелегальной миграции
5
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
6
Поисковая экспедиция обнаружила миноносец "Новик", затонувший в Финском заливе в 1941 году
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости