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Вопросы равных прав субъектов хозяйствования Белоруссии и России обсудят в Бресте

Международная панорама
18 июня, 0:20 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, июня. /ТАСС

Участники Парламентского собрания Союза Белоруссии и России рассмотрят вопрос о сближении законодательства двух стран

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МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в понедельник в Бресте. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Белоруссии, одной из центральных тем дискуссии на сессии станет вопрос сближения законодательства Белоруссии и России в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования.

"На заседании 54-й сессии участники рассмотрят вопрос о сближении законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и ход работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства", - отметили в пресс-службе. По словам спикера нижней палаты парламента Белоруссии Владимира Андрейченко, который возглавляет делегацию страны на сессии, для парламентариев республики "по-прежнему актуальна тема сближения законодательств Беларуси и России в области обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования".

Российскую делегацию на сессии возглавит председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

Вопросы интеграции

Обсуждая в апреле в Санкт-Петербурге вопросы подготовки к сессии с Володиным, Андрейченко отметил, что сближение законодательств в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования затягивается, и это свидетельствует о замедлении интеграционных процессов. В частности, он предложил парламентариям уделить внимание возникающей время от времени проблеме с поставками белорусского продовольствия в РФ. По мнению Андрейченко, эта ситуация создается искусственно, чтобы замедлить сближение двух стран.

"Необходимо серьезно подойти к проведению сессии, вынося на обсуждение проблемы, которые волнуют людей, субъектов хозяйствования, непосредственно затрагивают их интересы", - заявил Андрейченко.

О необходимости отработки вопросов сближения российского и белорусского законодательств заявлял в декабре прошлого года и Володин. По словам председателя Госдумы РФ, необходимо, чтобы в отношении граждан двух стран действовали равные нормы.

Интересы молодежи

По информации пресс-службы белорусского парламента, впервые в сессии примут участие члены Молодежной палаты Парламентского собрания, решение о создании которой было принято в Брянске в декабре прошлого года. "Депутаты Парламентского собрания вместе с членами Молодежной палаты обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России, а также вопросы взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов молодежи", - сообщили в пресс-службе. Ранее Андрейченко также отмечал, что парламентарии двух стран, как ожидается, также уделят внимание развитию регионального сотрудничества, совершенствованию порядка разработки и реализации союзных программ, сближению законодательства в области национальной безопасности, сохранения объектов общего культурного наследия.

Как сообщила пресс-служба Госдумы РФ, помимо мероприятий сессии, депутаты Парламентского собрания в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложат цветы к Вечному огню.

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