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Россия, Иран и Турция обсудят в Женеве формирование сирийского конституционного комитета

Международная панорама
18 июня, 0:23 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 18, июня. /ТАСС

В российскую делегацию входят спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД Сергей Вершинин

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© Xu Jinquan/pool photo via AP, архив

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - соберутся в понедельник в Женеве, где обсудят со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой вопросы формирования сирийского конституционного комитета. В российскую делегацию входят спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Стороны проведут день в двусторонних консультациях, а 19 июня, как ожидается, состоится пленарное заседание. По сути, "астанинский формат" проведет выездную встречу: если в Астане в основном идет речь о военных вопросах, то в Женеве страны-гаранты сосредоточатся на политической повестке дня в свете итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Активные консультации

Стаффан де Мистура в последний месяц проводит активные консультации. 11 июня он посетил Египет, 9 июня находился с визитом в Тегеране, а 6 июня - в Стамбуле. При этом в Турции он встретился как с представителями властей страны, так и сирийской оппозиции - Сирийского комитета по переговорам и Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии.

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"Продолжение сирийского конфликта и его последствия представляют опасную угрозу для безопасности региона и всего мира", - заявил спецпосланник 12 июня в Каире.

Кроме того, после российско-иранско-турецкой встречи эмиссар продолжит консультации. 25 июня в Женеве он проведет встречу с официальными представителями США и их союзниками.

"Я приглашаю старших официальных лиц Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства и США - так называемую малую группу стран - на консультации здесь, в Женеве, в штаб-квартире ООН, - сказал он. - Я хочу обсудить с ними вопросы и услышать об их взглядах".

Список от оппозиции

Как ожидается, в Женеву прибудут и представители сирийской оппозиции. Оппоненты официального Дамаска, в отличие от правительства Сирии, пока не предоставили спецпосланнику свой список кандидатур для формирования конституционного комитета. Как подчеркнул эмиссар, в настоящий момент "ведется серьезная работа по подготовке списка оппозиции". "Полагаю, что имеется необходимость в продвижении на этом направлении", - сказал он.

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Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для конституции страны. Кандидатами в комитет утверждены 150 человек: 100 из них - представители правительства и внутренней (умеренной) оппозиции, 50 - кандидаты от внешней оппозиции. При этом представитель ООН считает, что будущий консультативный орган должен включать не более 50 человек.

От продвижения в данном вопросе зависит и созыв второго Конгресса национального диалога. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, данная тема обсуждается. "Когда появится больше ясности в вопросе о формировании и модальности работы конституционной комиссии, тогда в практическую плоскость встанет тема организации новой встречи с тем, чтобы утвердить решения, которые будут приниматься в связи с формированием конституционной комиссии", - пояснил Богданов.

Различные сигналы

Москва неоднократно подчеркивала, что решать судьбу Сирии могут только сами сирийцы за столом переговоров в соответствии с революцией СБ ООН 2254. Все усилия российской дипломатии направлены на завязывание межсирийского диалога.

Экспертное мнение

Автор: ШИТОВ Андрей Шитов
Андрей

Запад и Сирия: джентльменство побоку

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"Россия никогда не позиционировала себя как сторона в межсирийском противостоянии, - отметил Богданов. - Мы изначально призывали сирийцев к широкому мирному диалогу. И сегодня Россия не видит возможности урегулирования сирийского конфликта иначе, как политическим путем на основе резолюции СБ ООН 2254, которая предусматривает совместную работу сирийских сторон по подготовке конституционной реформы и проведения честных выборов на ее основе с участием всех сирийцев под наблюдением ООН".

Между тем, некоторые страны, ранее требовавшие ухода Башара Асада с поста президента Сирии, смягчают свои позиции. "Военные успехи правительства Сирии в борьбе с терроризмом и продвижение политического урегулирования сирийского кризиса вынуждают вовлеченные в него внешние силы задуматься о выборе дальнейшей линии, - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Мы получаем сигналы о смягчении позиции ряда стран, ранее требовавших смены так называемого режима Асада".

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Персоны
Асад, Башар Хафез Де Мистура, Стаффан Вершинин, Сергей Васильевич Богданов, Михаил Леонидович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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