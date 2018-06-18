Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция и Ливия договорились усилить сотрудничество по вопросу миграции

Международная панорама
18 июня, 1:03 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, июня. /ТАСС

Стороны также согласовали усиление мер по борьбе с торговлей людьми

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем, в ходе которого стороны договорились укрепить двустороннее сотрудничество по вопросам контроля миграционных потоков. Об этом сообщили в воскресенье вечером в пресс-службе Елисейского дворца.

Одной из главных тем разговора, отметили в канцелярии французского президента, стал вопрос "контроля за миграционными потоками между Ливией и Европой". "Они [Макрон и Сарадж] договорились уже сейчас, в развитие визита председателя Совета министров Италии 15 июня в Париж, еще больше укрепить свое сотрудничество, чтобы лучше контролировать миграционные потоки и вести более эффективную борьбу с преступными сетями по торговле людьми", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Помимо этого собеседники обсудили военно-политическую обстановку внутри самой Ливии. Как напомнили в Елисейском дворце, этот разговор стал продолжением контактов, установленных в ходе международной конференции под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии, состоявшейся 29 мая в Париже по инициативе французской стороны. "Президент республики [Макрон] еще раз подтвердил свою поддержку ливийским властям, в частности, усилиям премьер-министра Сараджа по организации в Ливии выборов до конца текущего года", - указали в Елисейском дворце.

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и "восточный кабмин", лояльный Палате представителей в Тобруке и поддерживаемый Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Кроме того, в стране начали действовать десятки вооруженных террористических формирований, в том числе присягнувших на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

29 мая этого года в Париже состоялась международная конференция под эгидой ООН, участие в которой приняли представители обоих противоборствующих лагерей. По ее итогам участники обязались поддержать план мирного урегулирования, который предполагает выработку новой конституции и проведение президентских и парламентских выборов. Голосование было решено провести 10 декабря 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сарадж, Фаиз Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Ливия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: коалиция во главе с США разбомбила одну из позиций сирийской армии
2
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Источник: в ресторане в Новой Москве обнаружили похожий на гранату предмет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости