Франция и Ливия договорились усилить сотрудничество по вопросу миграции

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем, в ходе которого стороны договорились укрепить двустороннее сотрудничество по вопросам контроля миграционных потоков. Об этом сообщили в воскресенье вечером в пресс-службе Елисейского дворца.

Одной из главных тем разговора, отметили в канцелярии французского президента, стал вопрос "контроля за миграционными потоками между Ливией и Европой". "Они [Макрон и Сарадж] договорились уже сейчас, в развитие визита председателя Совета министров Италии 15 июня в Париж, еще больше укрепить свое сотрудничество, чтобы лучше контролировать миграционные потоки и вести более эффективную борьбу с преступными сетями по торговле людьми", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Помимо этого собеседники обсудили военно-политическую обстановку внутри самой Ливии. Как напомнили в Елисейском дворце, этот разговор стал продолжением контактов, установленных в ходе международной конференции под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии, состоявшейся 29 мая в Париже по инициативе французской стороны. "Президент республики [Макрон] еще раз подтвердил свою поддержку ливийским властям, в частности, усилиям премьер-министра Сараджа по организации в Ливии выборов до конца текущего года", - указали в Елисейском дворце.

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и "восточный кабмин", лояльный Палате представителей в Тобруке и поддерживаемый Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Кроме того, в стране начали действовать десятки вооруженных террористических формирований, в том числе присягнувших на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

29 мая этого года в Париже состоялась международная конференция под эгидой ООН, участие в которой приняли представители обоих противоборствующих лагерей. По ее итогам участники обязались поддержать план мирного урегулирования, который предполагает выработку новой конституции и проведение президентских и парламентских выборов. Голосование было решено провести 10 декабря 2018 года.