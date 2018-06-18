Стокгольмский институт: ядерные державы продолжают модернизировать системы ядерного оружия

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Общее количество единиц ядерного оружия сокращается, в то же время все без исключения ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в обозримом будущем отказаться от него. Эти выводы содержатся в очередном докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

По его данным, на начало 2018 года девять ядерных государств - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - обладали 14 тыс. 465 единицами атомного оружия, что на 470 единиц меньше соответствующего показателя на начало 2017 года (14 тыс. 935).

Сокращение произошло благодаря России и США, на которые приходится 92% всех ядерных боеприпасов и которые продолжили снижать их количество в соответствии с подписанным в 2010 году Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Авторы доклада отмечают, что, несмотря на некоторое сокращение своих арсеналов, и США, и Россия осуществляют программы по замене и модернизации ядерных боеголовок и средств их доставки (ракетных и авиационных), а также мощностей по их производству.

Программы Китая, Индии, Пакистана и КНДР

Хотя ядерные арсеналы других стран значительно меньше, все они также занимаются их совершенствованием и размещением или заявляют о подобных намерениях. Индия и Пакистан расширяют свой потенциал на складах и работают над новыми системами доставки наземного, морского и воздушного базирования. Китай продолжает модернизацию имеющихся систем доставки и постепенно наращивает свой ядерный арсенал.

КНДР также продолжала в прошлом году добиваться прогресса в развитии своих ядерных возможностей, "включая испытания в сентябре якобы термоядерных боеприпасов", говорится в докладе. Пхеньян также продемонстрировал "быстрый прогресс в испытании двух новых типов баллистических ракетных систем дальнего радиуса действия".

"Несмотря на однозначную международную заинтересованность в ядерном разоружении, отраженную в заключении в 2017 году Договора о запрещении ядерного оружия, программы его модернизации, реализуемые владеющими им странами, говорят о том, что реальный прогресс на пути к ядерному разоружению будет оставаться отдаленной целью", - считает старший сотрудник Программы СИПРИ по разоружению, контролю над вооружениями и программе нераспространения Шеннон Кайл.

Арсенал России

На начало 2018, по данным СИПРИ, ядерный арсенал России насчитывал около 4,35 тыс. боеголовок. Эксперты института утверждают, что примерно 2,52 тыс. являются стратегическими, из которых около 1,6 тыс. размещены на ракетах наземного и морского базирования, а также аэродромах бомбардировочной авиации. Россия также располагает приблизительно 1,83 тыс. тактическими боеголовками, которые хранятся централизованно. Кроме того, 2,5 тыс. боеголовок либо списаны, либо ожидают демонтажа. Общее количество ядерных зарядов, по утверждению СИПРИ, равняется примерно 6,85 тыс.

На вооружении российской армии находятся 68 дальних бомбардировщиков: 13 Ту-160, 30 Ту-95МС16 и 25 Ту-95МС6. Некоторые из них не полностью готовы к оперативным действиям, некоторые проходят модернизацию. Максимальный груз, который могут доставить оперативные бомбардировщики, составляет более 600 единиц вооружения, из которых около 200 могут размещаться на двух базах стратегической авиации. Почти все Ту-160 и большинство Ту-95 будут модернизированы с тем, чтобы поддерживать общее число бомбардировщиков на уровне 50-60 единиц.

Прошедшие модернизацию самолеты могут нести ядерные крылатые ракеты воздушного старта Х-102.

В докладе также упоминается решение российского правительства о возобновлении производства Ту-160 в количестве примерно 50 модифицированных машин, известных как Ту-160М2. Начало серийного производства предполагается в 2023 году. Новые бомбардировщики придут на смену устаревшим Ту-95 и станут своего рода мостом к бомбардировщику нового поколения ПАК ДА, развертывание которых запланировано на конец 2020-х годов.

Создание B-21 Raider в США

В докладе СИПРИ говорится также о том, что в 2017 году США завершили сокращение своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с 450 до 400 единиц, которые размещены в шахтах трех ракетных крыльев, каждое из которых имеет 133-134 ракеты. Пустые шахты сохраняются в состоянии готовности с тем, чтобы в случае необходимости их можно было снова использовать.

По информации института, США уже давно работают над созданием дальнего ударного бомбардировщика нового поколения, известного как B-21 Raider. Предполагается, что он поступит на вооружение в середине 20-х годов.

Для своей бомбардировочной авиации США разрабатывают к 2030 году новую крылатую ракету воздушного старта. ВВС рассчитывают закупить 1 тыс. таких ракет, на половину из которых будут установлены ядерные боеголовки, а оставшиеся будут использованы для пробных стрельб. Новое оружие будет интегрировано на бомбардировщики B-2A, B-52H и B-21.

Миротворческие операции

Отдельный раздел доклада посвящен миротворческим операциям. В 2017 году в мире проводились 63 многонациональные миротворческие операции (на одну больше, чем в предшествовавшем году). 25 из них пришлись на Африку, 18 - на Европу, девять - на Ближний Восток, шесть - на Азию и Океанию, пять - на Северную и Южную Америку. В 2017 году общая численность задействованных в них контингентов сократилась на 4,5% - с 152 тыс. 822 человек до 145 тыс. 911. Почти три четверти занимались выполнением задач по поддержанию мира в Африке.

Сокращение объясняется тем, что в операциях под эгидой ООН участвует на 7,6% меньше военнослужащих, чем прежде, в то время как численность контингентов, действующих не по мандату ООН, возросло на 2,3% (до 47 тыс. 557 человек).

В 2017 серьезно увеличилось число жертв среди военнослужащих миротворческих контингентов (с 34 в 2016 году до 61 в 2017 году). Если в предыдущие годы наибольшее число погибших приходилось на Мали, то в прошлом году их количество возросло в Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго.