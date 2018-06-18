Пентагон заявил, что США или коалиция не наносили ударов в районе сирийского Бу-Кемаля

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Авиация США или международной антитеррористической коалиции не наносила ударов в районе сирийского города Бу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"Мы [США или коалиция] не осуществляли авиаудар в Бу-Кемале", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию сирийского агентства Sana, которое сообщило, что ВВС коалиции нанесли удар по позиции сирийской армии к юго-востоку от Бу-Кемаля. По данным Sana, в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие.

С начала 2018 года десятки сирийцев погибли и получили ранения в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка во время налетов авиации США и их союзников. Правительство Сирии неоднократно обращалось в Совет Безопасности ООН с требованием осудить авиаудары коалиции, в результате которых гибнет мирное население и наносится материальный урон хозяйственным объектам.