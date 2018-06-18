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Трамп заявил о своем возмущении масштабами утечек данных из ФБР в либеральные СМИ

Международная панорама
18 июня, 3:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июня. /ТАСС

Президент США отметил, что "лживые СМИ" давали собственную интерпретацию полученной информации

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ТАСС, 18 июня. Президент США Дональд Трамп выразил возмущение тем фактом, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) организовывали значительные утечки информации из ведомства в либеральные СМИ, которые глава государства назвал "лживой прессой".

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"Почему ФБР передавало столь много информации лживой прессе. Они не должны этого делать, ведь мы знаем, что лживые СМИ, которые являются врагами народа, давали собственную интерпретацию этого [полученной информации] - правда для них ничего не значит!" - написал лидер США в воскресенье в Twitter.

Президент США неоднократно открыто выступал с критикой в адрес либерально настроенных изданий и телекомпаний, которые критикуют работу его администрации и его самого. Что касается ФБР, то ранее стало известно, что бывший глава этого ведомства Джеймс Коми сам организовывал в СМИ утечки разного рода информации и позволял это делать своему заместителю Эндрю Маккейбу, который также уже не работает в ФБР.

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