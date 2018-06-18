Трамп заявил о своем возмущении масштабами утечек данных из ФБР в либеральные СМИ

ТАСС, 18 июня. Президент США Дональд Трамп выразил возмущение тем фактом, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) организовывали значительные утечки информации из ведомства в либеральные СМИ, которые глава государства назвал "лживой прессой".

"Почему ФБР передавало столь много информации лживой прессе. Они не должны этого делать, ведь мы знаем, что лживые СМИ, которые являются врагами народа, давали собственную интерпретацию этого [полученной информации] - правда для них ничего не значит!" - написал лидер США в воскресенье в Twitter.

Президент США неоднократно открыто выступал с критикой в адрес либерально настроенных изданий и телекомпаний, которые критикуют работу его администрации и его самого. Что касается ФБР, то ранее стало известно, что бывший глава этого ведомства Джеймс Коми сам организовывал в СМИ утечки разного рода информации и позволял это делать своему заместителю Эндрю Маккейбу, который также уже не работает в ФБР.