Правящая партия Южной Кореи проведет 25 июня съезд, на котором выберет новое руководство

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Правящая в Республике Корея Демократическая партия "Тобуро" объявила о намерении провести 25 июня съезд, на котором будет избрано новое руководство. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник политическим объединением.

Новый лидер должен будет сменить на посту председателя Чху Ми Э.

Решение о проведении съезда принято на фоне победы "Тобуро" на местных выборах и довыборах в парламент, прошедших в Южной Корее 13 июня. Тогда кандидаты от Демпартии выиграли в 11 из 12 округов, доведя свое присутствие в 300-местном парламенте до 130 депутатов.