СМИ: Пекин предложил Сеулу и Токио провести трехстороннюю встречу в декабре

ТАСС, 18 июня. Китай предложил Японии и Южной Корее провести в декабре трехстороннюю встречу в Пекине для обсуждения ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Предполагается, что в трехсторонней встрече могут принять участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Известно также, что в мае они провели совещание в Токио, однако в Пекине считают, что быстрое развитие ситуации вокруг КНДР требует новых консультаций на таком уровне.

Власти Китая, как полагает агентство, намерены усилить свое влияние на процессы, связанные с ликвидацией ракетно-ядерной программы Пхеньяна. Они также, считает агентство, намерены продемонстрировать свои близкие отношения с Южной Кореей и Японией на фоне обостряющегося торгового конфликта с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, зафиксирована готовность Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности без конкретизации этого положения.