СМИ: Южная Корея и КНДР обсуждают в Пханмунджоме вопросы спортивных обменов

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР начали в понедельник в пограничном пункте Пханмунджом переговоры по вопросу спортивных обменов между двумя странами. Об этом сообщил телеканал YTN.

"Мы постараемся реализовать договоренности, достигнутые в ходе предыдущих контактов на высоком уровне, с верой в то, что спорт может стать одной из движущих сил в развитии межкорейских обменов", - сказал журналистам перед выездом на место глава южнокорейской делегации, генеральный секретарь национального Комитета по спорту Чжон Чун Юль. "Во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане мы стали свидетелями тому, что спорт придал изначальный импульс контактам Юга и Севера", - добавил он.

Делегации сторон на переговорах состоят каждая из пяти человек. КНДР на них представляет замминистра спорта Вон Гиль Ю. Главными темами обсуждения, по данным YTN, станут совместный проход команд Севера и Юга на открытии Азиатских игр в Индонезии в августе, а также организация баскетбольного матча между двумя спортсменами двух стран.