Израиль поразил девять целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных змеев

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /ТАСС/. Израильские истребители атаковали в понедельник девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном заявлении.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по девяти объектам в двух военных лагерях и на базе по производству боеприпасов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа, - говорится в документе. - Удары проводились в ответ на запуск в Израиль воздушных змеев и воздушных шаров с закрепленными горящими предметами и устройствами. Это террористические акты, которые угрожают жителям юга Израиля и наносят значительный ущерб сельскохозяйственным районам Израиля".

"В последние дни Армия обороны Израиля многократно предупреждала о недопустимости таких атак, армия открывала предупредительный огонь по группам, запускавшим горящие шары и змеев, а также наносила удары по их автомобилям и используемой инфраструктуре", - продолжили военные. "Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа", - добавили в армии, отметив, что "полны решимости продолжать действовать с возрастающей интенсивностью против подобных терактов, используя весь набор имеющихся возможностей".

Радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

В ходе начавшегося 30 марта "Марша возвращения" арабы требуют осуществления права возвращения палестинских беженцев к родным очагам. Каждую пятницу демонстрации у границы сектора Газа оборачиваются столкновениями и беспорядками. Приуроченные к переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая стычки стали самыми ожесточенными, в тот день в столкновениях с израильскими солдатами были убиты более 60 палестинцев. Всего, по данным палестинского минздрава, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли более 120 арабов, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения.

Удары по Израилю

Как также сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, радикалы из сектора Газа запустили в понедельник три ракеты по Израилю, одна из них упала внутри палестинского анклава.

"После того, как в региональном совете Хоф-Ашкелон и промышленной зоне Ашкелона [город на юге Израиля] сработали сирены воздушной тревоги, были идентифицированы три запуска ракет из сектора Газа по Израилю, - говорится в документе. - Одна из ракет, судя по всему, упала на территории сектора Газа".

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу из сектора Газа 3 июня. Тогда из палестинского приморского анклава были выпущены две ракеты, две из них были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", еще одна упала внутри палестинского приморского анклава, сообщили военные.

29 мая из сектора по Израилю палестинские радикалы выпустили более 100 ракет и снарядов, в результате чего ранения получили трое солдат. В ответ ВВС Израиля атаковали порядка 70 целей на территории палестинского анклава, нанеся удары в первую очередь по объектам ХАМАС и "Исламского джихада". Обмены ударами прекратились в среду, 30 мая, рано утром.