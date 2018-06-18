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Гутерриш призвал Афины и Скопье ратифицировать соглашение о новом наименовании Македонии

Международная панорама
18 июня, 6:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Генсек ООН поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за их роль в заключении исторического соглашения

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA-EFE/Simon Dawson / POOL

ТАСС, 18 июня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за подписание соглашения о новом госнаименовании Македонии и призвал парламенты стран ратифицировать этот документ.

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"Я благодарю премьер-министров [Алексиса] Ципраса и [Зорана] Заева за их роль в заключении исторического соглашения, подписанного на [озере] Преспа в воскресенье. Я призываю их правительства сохранять твердую приверженность ратификации и претворению его [соглашения] в жизнь. ООН стремится поддерживать их усилия", - написал Гутерриш в понедельник в своем Twitter.

17 июня главы МИД Македонии и Греции подписали в греческой деревне Псарадес, расположенной у озера Преспа, соглашение о новом госнаименовании бывшей югославской республики. Соглашение предусматривает использование названия Республика Северная Македония.

Поскольку меняется госнаименование Македонии, в стране должен пройти референдум по внесению изменений в конституцию. После этого, если на референдуме будет принято положительное решение о переименовании республики, македонский парламент начнет процедуру ратификации соглашения с Грецией. При этом президент Македонии Гёрге Иванов может заблокировать процедуру ратификации, наложив вето на решение парламента. Иванов ранее заявил, что не подпишет соглашение с Афинами.

После того как Македония завершит процедуру ратификации, соглашение должен будет одобрить парламент Греции.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

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Персоны
Заев, Зоран Иванов, Гёрге Ципрас, Алексис Гутерриш, Антониу
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