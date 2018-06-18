СМИ: представители Южной Кореи и КНДР обсудили шаги по демилитаризации Желтого моря

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР в ходе прошедших 14 июня переговоров военных представителей обсуждали вопрос о возможности демонтажа или переноса береговой артиллерии КНДР в Желтом море, которая в 2010 году обстреляла южнокорейский остров Ёнпхёндо. Об этом сообщил в понедельник телеканал KBS.

По данным его источников, эта проблема была поднята южнокорейской стороной в рамках достигнутых ранее договоренностей о мерах по снижению военной напряженности в Желтом море. Обсуждение данного вопроса будет продолжено, отмечает телеканал.

По мнению южнокорейских экспертов, сам факт обсуждения данного вопроса на военных переговорах подтверждает начало принятия реальных мер по обеспечению мира в Желтом море.

Между тем, Север может потребовать от Юга ответных шагов. Поэтому на достижение каких-либо конкретных договоренностей может уйти значительное время, подчеркивает телеканал.

Южнокорейский остров Ёнпхёндо находится в непосредственной близости от так называемой северной разграничительной линии (СРЛ) - морской границы между двумя странами. В ноябре 2010 года КНДР нанесла по нему как минимум 30 ракетных ударов в ответ на проводившиеся там учебные артиллерийские стрельбы. В результате погибли двое военнослужащих, еще несколько человек пострадали.

Южнокорейская артиллерия в свою очередь ответила 80 залпами. О жертвах со стороны КНДР данные отсутствуют.